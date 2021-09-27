В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Фараон». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей ТЦ «Фараон» на улице Галущака. Это случилось вечером в воскресенье, 26 сентября. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— 20 человек вывели из здания из-за возгорания техники. Пожарные, прибывшие на место, получили сигнал о возгорании на втором этаже центра. Звенья ГДЗС осмотрели помещения, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, в одной из комнат ТЦ загорелись проектор, телевизор и подвесной потолок. Площадь возгорания составила 2 квадрата. В помещении, где произошло ЧП, находится компания, которая проводит детские квесты.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

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