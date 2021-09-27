Погода в Новосибирске на 27 сентября 2021 года: ждем дождь со снегом

Днем ожидается дождь со снегом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 27 сентября 2021 года обещает быть прохладной и ветренной. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— Днем температура воздуха составит +5...+7 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» в течение всего дня будет идти дождь. Днем температура воздуха составит +5...+7 градусов, ночью +1...+4 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

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