Пожар на 400 квадратных метров: В МЧС рассказали, из-за чего часть Новосибирска накрыло дымом

Сильный пожар разгорелся в Военном городке Новосибирска.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром 25 сентября в Новосибирске разгорелся пожар, из-за которого над городом поднялся густой дым. Сильный запах гари пробрался даже в квартиры стоящих поблизости домов.
Теперь известно, что именно горит. Об этом рассказал представитель областного управления МЧС России Павел Винаков.
- В 9.14 поступило сообщение о пожаре на территории Военного городка. Горит неэксплуатируемое двухэтажное строение, - сообщил офицер МЧС.
По словам Винакова, площадь пожара составила 400 квадратных метров.
- На месте работают шесть единиц техники, - добавил представитель ведомства.
Пострадавших нет. Спустя час после сообщения о пожаре, его удалось локализовать.
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