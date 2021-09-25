Новосибирцу, который толкнул пенсионера, грозит до 6 месяцев ареста

Пенсионер попал в больницу из-за того, что его толкнул 32-летний мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Казалось бы, незначительное применение силы обернулось большими проблемами. 32-летний мужчина толкнул пенсионера, тот ударился головой и попал в больницу. Виновнику грозит уголовное наказание.

- 24 сентября в городскую клиническую больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 66-летний мужчина. Врачи диагностировали у пациента травмы головы, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Пациент пострадал из-за мужчины, который вдвое моложе. Полиция легко нашла его, возбудила дело о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Виновный может отделаться штрафом, а может получить и арест. По закону, максимальное наказание – сроком до шести месяцев.

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