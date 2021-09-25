Помогите найти преступника: ночью в Новосибирске машина сбила человека, водитель скрылся

В Новосибирске неизвестный сбил пешехода и скрылся. Фото: ГИБДД Новосибирска.

ГИБДД Новосибирска обращается за помощью к жителям: нужно найти преступника. В ночь на субботу – было пять минут третьего – в Левобережье Новосибирска машина сбила пешехода.

- Неустановленный водитель, на неустановленным автомобиле следовал по улице Станиславского, со стороны Немировича-Данченко в сторону улицы Титова, и в пути следования, у дома 21/1 по улице Станиславского, совершил наезд на пешехода, - сообщает ГИБДД Новосибирска.

По данным ведомства, авария произошла на зебре. После нее водитель скрылся. У пострадавшего в итоге оказались сломаны обе ноги. Кроме этого, у него – сотрясение мозга.

Очевидцев, а также тех, кто знает о месте нахождения преступника, просят звонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (383) 232-23-51, 232-23-21.

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