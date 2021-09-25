Из-за сильного пожара над Новосибирском поднялись клубы дыма

В Новосибирске разгорелся сильный пожар.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В соцсети ВКонтакте появились кадры, свидетельствующие о сильном пожаре в Новосибирске. На фотографиях видно, что дым поднимаются над многоэтажками и расстилается на сотни метров вперед.
«Столб дыма поднялся над городом из-за пожара в Октябрьском районе. Огонь охватил одно из зданий на территории бывшего военного городка», - сообщает паблик АСТ-54.
Дым настолько обильный и густой, что стал причиной проблем в ближайших домах.
«Дым ужасный, в квартире дышать нечем при закрытых окнах», - делится в комментариях местная жительница.
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