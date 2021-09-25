В Новосибирске мошенник похитил у иностранцев 11,5 миллионов рублей

С делом о поставке сельхозтехники будет разбираться суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске закончилось следствие по крупному международному делу. Предподагаемым преступником в нем оказался житель Республики Тыва, а потерпевшими – два иностранца.

По данным следствия, преступник предложил иностранцам помощь в покупке стройматериалов, грузовых автомобилей и сельхозтехники.

- В период 2017–2018 годов потерпевшие передали злоумышленнику свыше 11,5 миллионов рублей за поставку бруса, «КамАЗов» и сеялочных комплексов, однако, взятые на себя обязательства мужчина не исполнил, - сообщает Прокуратура Новосибирской области.

Подозреваемого объявили в международный розыск и нашли за границей. Его экстрадировали в Россию, и теперь «поставщика» ждет суд.

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