В Новосибирске построят автодром «Сибирское кольцо». Рассказываем, зачем вокруг него будут бассейны и корты

У гонщиков появится место для состязаний в Новосибирске. Фото: архив "КП"

Мэр Новосибирска объявил, что рядом с ТЭЦ-5 построят Центр технических видов спорта. Главным его объектом будет автодром. Впрочем, там найдется место и велосипедистам, и мотоциклистам.

- Необходимо решить несколько смежных вопросов, связанных с развитием Октябрьского района, чтобы шум, который здесь неизбежен, не тревожил жителей близлежащих домов, — сказал Анатолий Локоть.

Как минимум, одна идея, как уменьшите громкие звуки вокруг, у специалистов уже есть.

- Будет несколько видов трасс, а по периметру расположатся спортивные объекты типа бассейнов, кортов, которые будут защищать жилые дома от шума, - сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

На то, чтобы построить «Сибирское кольцо» - так называется будущий Центр – понадобиться около 500 миллионов рублей. Чиновники рассчитывают на участие в строительстве бизнеса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.