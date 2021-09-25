В Новосибирске построят автодром «Сибирское кольцо». Рассказываем, зачем вокруг него будут бассейны и корты

У гонщиков появится место для состязаний в Новосибирске. Фото: архив "КП"
Мэр Новосибирска объявил, что рядом с ТЭЦ-5 построят Центр технических видов спорта. Главным его объектом будет автодром. Впрочем, там найдется место и велосипедистам, и мотоциклистам.
- Необходимо решить несколько смежных вопросов, связанных с развитием Октябрьского района, чтобы шум, который здесь неизбежен, не тревожил жителей близлежащих домов, — сказал Анатолий Локоть.
Как минимум, одна идея, как уменьшите громкие звуки вокруг, у специалистов уже есть.
- Будет несколько видов трасс, а по периметру расположатся спортивные объекты типа бассейнов, кортов, которые будут защищать жилые дома от шума, - сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
На то, чтобы построить «Сибирское кольцо» - так называется будущий Центр – понадобиться около 500 миллионов рублей. Чиновники рассчитывают на участие в строительстве бизнеса.
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