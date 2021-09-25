В Новосибирске чиновники не смогли убедить антимасочницу из электрички

Чиновники провели антиковидный рейд на железной дороге. Фото: Правительство Новосибирской области.
Правительство Новосибирской области отчиталось об очередном рейде против нарушителей масочного режима. Проверка пассажиров прошла в электричке.
- Мы работали на участке от остановочной платформы «Пригородный простор» до станции «Новосибирск-Главный». Замечаний по соблюдению масочного режима пассажирам сделано много. Проведено порядка 47 разъяснительных бесед, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.
Однако беседы убедили не всех. Одна пассажирка оказалась слишком упрямой и отказалась выполнять требования.
- У женщины была принципиальная позиция не использовать средства индивидуальной защиты, в итоге она проследовала с сотрудниками полиции для составления административного материала, - подвел итог Невежин.
По всей вероятности, в дальнейшем пассажирку ждет суд. А наказанием чаще всего становится штраф.
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