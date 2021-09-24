Под Новосибирском во время рыбалки пропал 16-летний подросток

В Новосибирской области ищут 16-летнего Егора Балябкина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 16-летнего Егора Балябкина. Мальчик пропал во время рыбалки в районе Северного моста в пятницу, 24 сентября. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синий полукомбинезон и болотные сапоги.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Егор, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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