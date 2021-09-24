В Новосибирске улицу Прокатную перекроют на две недели

С 24 сентября по 12 октября будет изменена схема проезда по двум улицам в связи с ремонтом теплотрассы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 24 сентября по 12 октября будет изменена схема проезда по двум улицам в Ленинском районе в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщили в мэрии города.
— С 24 сентября по 12 октября закрыта для проезда улица Прокатная и сужается на 3,5 метра улица Пермская в районе здания по адресу: улица Прокатная, 38, — сообщили в мэрии города.
Автомобилистам в городской администрации посоветовали быть внимательнее и руководствоваться дорожными знаками.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске на все выходные, до пяти утра понедельника 27 сентября, закроют два трамвайных маршрута №11 и №14. Такие ограничения связаны с ремонтными работами на путях.
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Об этом сообщили в городской администрации (подробнее).
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