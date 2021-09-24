«Это фермер-стайл»: в Первомайском районе мужчина выгуливал курицу на поводке

Сибиряки сфотографировали нестандартный тандем и выложили снимки в сеть. Фото: предоставлено автором
В Первомайском районе прохожие заметили на улице мужчину, выгуливающего весьма необычного питомца. На поводке рядом с сибиряком была не собака, и даже не кошка, а…курица. Сибиряки сфотографировали нестандартный тандем и выложили снимки в сеть.
— На остановке Сибирская в Первомайском районе мужчина выгуливает курицу на веревке, — написала сибирячка в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка».
Такую картину не оставили без внимания подписчики паблика. В комментариях под постом сибиряки не смогли удержаться от шуток про необычного домашнего любимца:
— Это новая мода, фермер-стайл.
— Когда аллергия на собак.
— На участках кур держать запретили, люди выкручиваются как могут.
— А что, удобно. Яйца свежие каждый день, — пишут люди.
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