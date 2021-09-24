Под Новосибирском помощнику депутата, обвиняемому в совращении школьников, продлили арест

Помощнику депутата Заксобрания, обвиняемому в совращении школьников, продлили арест. Фото: соцсети

Помощнику депутата Заксобрания Новосибирской области, обвиняемому в совращении школьников, продлили арест. Об этом сообщили в пятницу, 24 сентября, в Красноозерском районном суде. Напомним, о произошедшем в райцентре Красноозерское стало известно в июне 2021 года: тогда 38-летнего мужчину задержали следователи за то, что он якобы он устраивал свидания с подростками в доме, где жил вместе с приемным сыном-первоклассником.

— Постановлением судьи Краснозерского районного суда в отношении обвиняемого продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года, — сообщили в суде.

Напомним, против мужчины возбуждены два уголовных дела: по статье 134 УК РФ за совершения мужеложства с лицом, не достигшим 14-лет и по статье 135 УК РФ за совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-лет.

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