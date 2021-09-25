Погода в Новосибирске на 25 сентября 2021 года: придет зима

В Новосибирске на выходных будет идти мокрый снег.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Погода в Новосибирске на 25 сентября 2021 года: в город придет настоящая зима, с ветром и мокрым снегом. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
— Днем в Новосибирске будет +4…+6 градусов, ночью — похолодание до +1...+3. Будет облачно с прояснениями, ночью — дождь и мокрый снег, днем дождь, подует северо-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. В Новосибирской области температура опустится до +3…+8, ночью будет до -1. Будет переменная облачность, небольшие доджи и мокрый снег. При прояснениях туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Яндекс Погода» обещает просто небольшой дождь на протяжении всего дня, днем будет +4…+5 градусов.
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