Мужчину арестовали.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Мужчина развратил девочку из Новосибирска в социальных сетях. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Мужчина жил в Севастополе. Он познакомился с 11-летней школьницей в социальных сетях и развратил ее, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Правоохранителям удалось установить, что подозреваемый общался с девочкой в период с марта 2020 года по июнь 2021 года.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину задержали и заключили под стражу.
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