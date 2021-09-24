Мужчину арестовали. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мужчина развратил девочку из Новосибирска в социальных сетях. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчина жил в Севастополе. Он познакомился с 11-летней школьницей в социальных сетях и развратил ее, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Правоохранителям удалось установить, что подозреваемый общался с девочкой в период с марта 2020 года по июнь 2021 года.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину задержали и заключили под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.