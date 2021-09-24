Сибирячка покорила Москву с коллекцией платьев для женщин в колясках

Коллекцию представляли 12 моделей со всей России. Фото: Марии Гальцевой, предоставлены Еленой Сухиной

Сибирский дизайнер Елена Сухина поразила москвичей дизайнерской одеждой для колясочников. Автор рассказала «КП-Новосибирск» подробности модного показа в Центральном манеже:

— В фэшн-индустрии я с 2016 года и примерно с этого же времени среди моих знакомых появились люди с инвалидностью. И мы создали проект «Мода равных». За четыре года мы набили шишек, пролили немало радостных слез, сделали десятки открытий, чтобы возникла коллекция «Городской оазис», которой безумно гордимся и уже получаем заказы. Особенный ажиотаж вызвали шелковые комплекты: кимоно, платье-комбинация, шорты и брюки, — рассказала Елена Сухина.

За два года команда проекта «Мода равных» выпустила четыре коллекции модной одежды для людей с инвалидностью. Летом сибирячка организовала показ новой коллекции «Городской оазис», моделями выступили 12 девушек и женщин на инвалидных колясках и ходунках со всей России. Сама коллекция включила уютные домашние брюки и футболки, платья для летних прогулок и праздника, комплекты на раннюю осень. Кстати, модели с инвалидностью похвалили удобство одежды.

Смотреть видеосюжет Сибирячка покорила Москву с коллекцией платьев для девушек на колясках

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.