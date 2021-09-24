«Голод был страшный»: сын раскулаченных крестьян рассказал о жизни в сибирском спецпоселении

Сибиряк Геннадий Михайлович родился в 1936 в поселке Веселый Чаинского района Томской области. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания НСО".

Сибиряк Геннадий Михайлович родился в 1936 в поселке Веселый Чаинского района Томской области. В далеких 1930-х его построили раскулаченные крестьяне. Выжившие из тех, кого отправляли в Сибирь на верную смерть. Воспоминаниями о жутком времени Геннадий Михайлович поделился с журналистами издания «Ведомости Законодательного Собрания».

Мать и сестер Геннадия Михайловича выслали в поселок в 1931 году. Отец приехал к ним позже, так как был на лесозаготовках. Их, как и остальных, кинули в тайгу в нечеловеческие условия. Люди выкорчевывали пни, чтобы построить поселок.

— Умирали каждый день. Трупы просто бросали в овраг. Голод был страшный — людей в тайгу забросили, но паек не выдали, чекисты все экономили. Поселок назвали Веселый — это была такая страшная ирония, — рассказал журналистам Геннадий Михайлович.

Потом, по его словам, стало немного легче — вернулся отец, срубили избушку. А в 1936 родился сам Геннадий Чичулин. Отец его создал в поселке артель «Веселый» — мужчины там плотничали, возводили дома, жизнь постепенно налаживалась. Однако в 1937 отца арестовали за то, что тот якобы создал в поселке запрещенную организацию. Его этапировали в тюрьму в Колпашево. А через пару месяцев расстреляли.

Геннадий Михайлович вспоминает, что в спецпоселении создали школу, где преподавали местные жители. Он сам закончил там два класса.

Сестры сибиряка после смерти Сталина разъехались — уехали в Новосибирск. Одна из них потом и забрала к себе младшего брата. Он отметил, что правду о том, как погиб их отец они узнали только в 1990 году.

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