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Происшествия24 сентября 2021 15:58

Сибирячка заявила, что стала преступницей, чтобы не ослепнуть от диабета

Девушка пыталась сделать закладку, но была поймана полицейскими
Никита МАНЬКО
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Обвиняемая пояснила, что ей не хватало денег на лекарства, а работу она найти не могла

Обвиняемая пояснила, что ей не хватало денег на лекарства, а работу она найти не могла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске судят девушку, которая попалась на закладках. Подробности рассказали «КП-Новосибирск» в прокуратуре Калининского района.

— Обвиняемая пояснила, что больна диабетом и на фоне осложнений по болезни нуждалась в деньгах на лекарства. Жаловалась, что инсулин не всегда дают. Стала терять зрение. Решила подзаработать нелегально — нужны были деньги на лекарства, лечение в больнице и чтобы закрыть кредиты. Девушка не отрицает вины, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Подозреваемую задержали в момент попытки сделать тайник с наркотическими веществами синтетического происхождения. Следователи возбудили уголовное дело о попытке сбыта средств в особо крупном размере.

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