В Новосибирске двухмесячная девочка попала в больницу после ДТП

В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадал младенец. Авария случилась днем в пятницу 24 сентября в Ленинском районе города.

— Сегодня, около 14:30 28-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» ехала по улице Колхидская со стороны улицы Пархоменко, с левым поворотом к дому 2 по улице Колхидская. В пути она столкнулась с автомобилем «Хонда Стрим», за рулем которого был 31-летний водитель. После чего «Хонда Стрим» въехала в припаркованные рядом автомобили «Мазда» и «Фольксваген», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

ДТП случилось в Ленинском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП пострадали женщина-водитель «Хонды Фит» и двухмесячная девочка, ехавшая в автолюльке на заднем сиденье машины. Пострадавшую малышку, которой не исполнился даже год, доставили в детскую больницу. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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