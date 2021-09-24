Мужчине дали 1 год условно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области мужчина украл металла на 126 тысяч рублей. Сибиряку удалось днем вскрыть замок и проникнуть на склад, где он хранился.

— Мужчина похитил , медный радиатор охлаждения от трактора, 400 килограмм черного металла, 30 килограмм меди, металлический кран-балку, а так же бороновальную сцепку, — говорится в приговоре на сайте Ордынского районного суда.

Воришку удалось поймать и следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Суд приговорил мужчину к 1 году условного срока. Так же ему придется возместить хозяину металла моральный ущерб в размере 106 тысяч рублей.

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