Суд взыскал 90 тысяч рублей с хозяйки питбуля, напавшего на 9-летнего мальчика

Питбуль напал на мальчика со щенком в подъезде дома. Фото: кадр из видео

В Новосибирске суд взыскал компенсацию с хозяйки питбуля, который напал на 9-летнего мальчика. Напомним, инцидент произошел еще в марте: школьник отправился выгуливать своего щенка во двор, когда на него в подъезде дома напал соседский питбультерьер, возвращавшийся с прогулки со своей хозяйкой. Большая собака покусала мальчика: к счастью, обошлось без серьезных травм, но ребенку потребовалось лечение.

За моральный и физический вред родители школьника изначально хотели взыскать с соседки 300 тысяч рублей, однако суд удовлетворил их требования только частично.

— Суд частично удовлетворил исковые требования прокурора Калининского района в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда, — сообщили в Калининском районном суде. — С женщины в пользу мальчика взыскали 90 тысяч рублей.

Пока что решение суда не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

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Владелицей бойцовского пса оказалась одинокая женщина-инвалид, которая отрицает свою вину в произошедшем. Но видео с камер наблюдения говорит о другом (подробнее).

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