В Новосибирске мужчину задержали за домогательства к девочкам-подросткам

В Новосибирске на Затулинке задержали мужчину, пристававшего к девочкам подросткам. Фото: «ГВАРДИЯ»

В Новосибирске на Затулинке задержали мужчину, пристававшего к девочкам подросткам. До этого сибиряк не давал спокойно работать продавщице магазина на улице Зорге, делая ей непристойные предложения.

— Гвардейцы смогли утихомирить мужчину, не дававшего работать сотруднице магазина, и отпустили его. Женщине нужно было быстрее возвращаться к работе, и писать заявление в полицию она не стала, — сообщили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ». — Однако чуть позже к бойцам ГБР обратились проходившие мимо девочки-подростки и рассказали, что к ним приставал и хватал за руки неизвестный мужчина со спущенными штанами.

В описании мужчины гвардейцы узнали недавно отпущенного из магазина сибиряка, и меньше чем через 10 минут он был задержан. На этот раз мужчину передали прибывшему экипажу полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.