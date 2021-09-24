В Новосибирске мужчину задержали за домогательства к девочкам-подросткам

В Новосибирске на Затулинке задержали мужчину, пристававшего к девочкам подросткам. Фото: «ГВАРДИЯ»
В Новосибирске на Затулинке задержали мужчину, пристававшего к девочкам подросткам. До этого сибиряк не давал спокойно работать продавщице магазина на улице Зорге, делая ей непристойные предложения.
— Гвардейцы смогли утихомирить мужчину, не дававшего работать сотруднице магазина, и отпустили его. Женщине нужно было быстрее возвращаться к работе, и писать заявление в полицию она не стала, — сообщили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ». — Однако чуть позже к бойцам ГБР обратились проходившие мимо девочки-подростки и рассказали, что к ним приставал и хватал за руки неизвестный мужчина со спущенными штанами.
В описании мужчины гвардейцы узнали недавно отпущенного из магазина сибиряка, и меньше чем через 10 минут он был задержан. На этот раз мужчину передали прибывшему экипажу полиции.
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