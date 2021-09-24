Автор инсталляции с черепами на скандальной выставки «48 часов» ответил критикам

Художник не призывает никого убивать. Фото: Виктория МИНАЕВА

Автор инсталляции с черепами на скандальной выставки «48 часов» ответил новосибирским критикам. Мужчина рассказал КП-Новосибирск об идеи своего граффити.

— Каждый из нас находится в своей зоне комфорта, но мы не часто осознаем, что она сформирована нашими страхами, при этом не всегда оправданными. Страх что-то менять,сделать ошибку, быть отвергнутым или не понятым, — говорит Евгений Макшаков, автор инсталляции. — Самый большой страх это страх смерти. Смерть неизбежна. Это данность которую нужно принять, но быть мертвым при жизни это выбор каждого.

По словам Евгения, если касаться проблемы шутинга, то нужно смотреть не на картины, а на семью человека. Ведь все идет оттуда.

— Если у ребенка есть предпосылки, то тут что угодно может сработать, как спусковой крючок. Такие люди будут есть и будут. Делать крайним художника — неправильно, — уверен мужчина.

Напомним, что фестиваль современного искусства «48 часов» открылся в Новосибирске 17 сентября. Один из павильонов был очень мрачный и жуткий. На стенах черепа, а в одной из комнат надпись «Kill», что означает «Убей». Новосибирцев возмутила эта инсталляция в связи с последними событиями в Перми.

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