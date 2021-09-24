В Новосибирской области появилась деревня полностью привитая от ковида

В Новосибирской области появился первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от коронавируса. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области появился первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от коронавируса — это деревня Херсонка в Убинском районе. Всего там проживает чуть больше 70 человек и все взрослое население уже поставило себе прививку от ковида.

По словам местной медсестры Надежды Боос, на первую же процедуру пришли сразу 30 человек из 50 человек взрослого населения. Прививку поставила даже самая старшая жительница деревни в возрасте 91 года.

— Люди сразу понимали, что вакцинация нужна, только так можем победить вирус. Смело шли на прививку от коронавируса, до ковида активно прививались от гриппа. Сейчас, например, от гриппа тоже уже привили 100% детей. Взрослые идут активно, осталось только 2% непривитых от гриппа, — рассказала Надежда Боос.

В свою очередь, главный врач Убинской ЦРБ Ольга Босхомжиева отметила, что во всем районе вакцинация тоже идет достаточно активно. Сейчас в Убинском районе привито уже более 36% населения.

При содействии областного минздрва, в регионе создана вся необходимая инфраструктура для наращивания темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

В региональном минздраве отмечают, что вакцин против СOVID-19 в настоящее время в Новосибирской области достаточно. На днях регион получил очередную крупную партию — 68 400 доз «Спутника V». Всего в область поступило уже свыше 1 млн комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

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