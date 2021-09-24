Сотрудницу новосибирской мэрии осудили за передачу взятки экс-главе комитета по рекламе

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор сотруднице мэрии Новосибирска. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор сотруднице мэрии Новосибирска: ее обвиняли в посредничестве при передаче крупной взятки экс-главе комитета по рекламе.

— Приговором суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в 1 100 000 рублей. В силу того, что обвиняемая находилась под стражей с 12 октября 2020 года по 22 декабря 2020 года ее наказание смягчили до 900 тысяч рублей, — сообщили в суде.

Напомним, сама история случилась еще в прошлом году. Как сообщили в областном Следственном комитете, 10 сентября женщина по поручению экс-главы комитета по рекламе организовала встречу с руководителем одной компании и озвучила ему условия передачи взятки.

— Она указала, что для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска ей нужно заключить договор с подконтрольным представителю мэрии юридическим лицом и оплатить якобы оказанные услуги в общей сумме 200 тысяч рублей на расчетный счет указанной организации. В действительности указанные документы носили формальный характер и являлись прикрытием передачи взятки, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

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