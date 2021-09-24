Новосибирские власти планируют развивать Военный городок через ГЧП. Фото: "ЧС-инфо".
В пятницу, 24 сентября, стало известно, что территорию Военного городка в Новосибирске намерены развиваться в рамках государственно-частного партнерства. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Анатолий локоть.
Градоначальник подчеркнул, что выступает за комплексное развитие этой территории. По его мнению, она может стать культурным центром Новосибирска.
— Свои предложения мы обсуждали с правительством Новосибирской области, направили в федеральный центр. Обсуждали в том числе на предмет привлечения частного капитала, то есть развития этой территории на принципах государственно-частного партнерства, — отметил мэр.
Мэр добавил, что проект развития Военного городка власти представили главе ВЭБ РФ Игорю Шувалову, который вместе с командой приезжай в Новосибирск.
Напомним, более 30 зданий, расположенных в Военном городке, признаны памятниками областного значения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер