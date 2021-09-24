Новосибирские власти планируют развивать Военный городок через ГЧП. Фото: "ЧС-инфо".

В пятницу, 24 сентября, стало известно, что территорию Военного городка в Новосибирске намерены развиваться в рамках государственно-частного партнерства. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Анатолий локоть.

Градоначальник подчеркнул, что выступает за комплексное развитие этой территории. По его мнению, она может стать культурным центром Новосибирска.

— Свои предложения мы обсуждали с правительством Новосибирской области, направили в федеральный центр. Обсуждали в том числе на предмет привлечения частного капитала, то есть развития этой территории на принципах государственно-частного партнерства, — отметил мэр.

Мэр добавил, что проект развития Военного городка власти представили главе ВЭБ РФ Игорю Шувалову, который вместе с командой приезжай в Новосибирск.

Напомним, более 30 зданий, расположенных в Военном городке, признаны памятниками областного значения.

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