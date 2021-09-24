«Ушло два года»: новосибирские скульпторы создали гигантскую маску для «игры с вечностью»

Скульптор работал над маской два года. Фото: Алена Мартынова // предоставлено Максимом Александровым

Двухметровая композиция с маской из Новосибирска поразила туристов на Алтае. Новосибирцы представили скульптуру на фестивале цифрового искусства Reart Altay.

- Идея создать маску появилась после выставки «Игра с вечностью» новосибирского скульптора и ювелира Юрия Шахояна. Два года назад мы начали совместный проект, я покупал листы металла и с помощью сварки создавал это лицо. Осталось закончить проект и добавить резьбу, инкрустацию, – рассказал КП-Новосибирск скульптор Максим Александров.

Авторы хотели совместить два подхода – монументализм с его размерами и ювелирное искусство резьбы. Идея работы – рассказать о жизни, как о философской игре с вечностью, и смерти – как моменте «снятия всех масок».

Цифровые художники направили на маску проектор – и сталь заиграла красками. Это поразило гостей фестиваля.

Жители Академгородка мечтали о скульптуре, но ее увезли на Алтай. Фото: предоставлено Максимом Александровым

Ранее новосибирский скульптор создал четырехметровую голову инопланетного Инженера по мотивам творчества Ридли Скотта. Поклонники мечтали установить ее в Академгородке, но теперь голова будет украшать Ороктой-парк на берегу Катуни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чужой» в городе: новосибирец сделал четырехметровую голову киношного Инженера из сетки

Пользователи соцсетей мечтают установить ее в Академгородке (подробнее)

Дневник скульптора: начинал с надгробий для собак, а теперь выставляет работы в Каннах

Молодой художник рассказал, чем сегодня живет профессия, прибыльное ли это дело и зачем он собирает металлолом (подробнее)