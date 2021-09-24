ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

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Как рассказали в ВТБ, по ипотеке с господдержкой базовая ставка составляет 6,35%, скидка в 0,3 п.п. доступна заемщикам при оформлении кредита через сайт банка или в других дистанционных каналах. На дополнительные 0,3 п.п. ставку можно снизить при использовании цифровых услуг в ходе сделки - например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по ипотеке с господдержкой можно снизить до 5,75%.

Аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока - 4,3%. Максимальная сумма кредита по программе - 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн - в остальных регионах. Все ставки указаны с учетом страхования.

- Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен, в первую очередь, на социальные категории населения. Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов. Для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. Поэтому несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах. Рассчитываем, что ими смогут воспользоваться тысячи наших клиентов. Ключевым драйвером роста рынка среди госпрограмм сейчас будет семейная ипотека, спрос на которую среди наших клиентов уже удвоился. Во многом это будет способствовать поддержке ипотечного рынка до конца этого года, который впервые в истории может достичь 5 трлн рублей по объему выдач, - комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.