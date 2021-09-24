В Новосибирске от коронавируса за сутки умер 43-летний мужчина и 40-летняя женщина

Всего от вируса умерли 13 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 31 пациентов инфекционного госпиталя.

— Это были мужчины в возрасте 43, 69 и 79 лет и женщины в возрасте 40, 55, 57, 63, 69, 80, 84, 86 лет.. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 915 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 173 человек, с выздоровлением выписали 112 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 62 535 случаев коронавируса, в том числе у 5 101 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 931 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 778 пациентов, в том числе 39 детей. В отделениях реанимации находятся 168 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.