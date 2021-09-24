Синоптики рассказали, когда пойдет первый снег в Новосибирске (раньше, чем вы думали)

Сибирская зима наступит уже в ближайшие выходные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На выходных в Новосибирск придет зима: синоптики обещают мокрый снег. Так что не забудьте не только взять зонтики, но и одеться потеплее.

— В субботу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а днем — дождь. Скорость ветра — до 14 метров в секунду, — сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Температура тоже будет скорее подходящая для ранней зимы или поздней осени: днем — +4...+6 градусов, ночью — +1...+3. Снег будет идти и 26 сентября, а температура в ночь с субботы на воскресенье понизится до 0...-2 градусов.

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