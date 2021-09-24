Экс-сотруднице Минтруда, обокравшей новосибирских и омских бизнесменов на 30 миллионов рублей, вынесли приговор

Деньги она тратила на личные нужды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске суд приговорил 33-летнюю экс-сотруднику Минтруда к 4,5 годам исправительной колонии за то, что она обокрала бизнесменов из Новосибирской и Омской областей.

— В период 2018-2019 годов злоумышленница якобы хотела помочь получить грант в поддержку малого бизнеса и украла деньги четырех бизнесменов из Омской и Новосибирской областей. Сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей. Женщина предлагала предпринимателям отдать ей часть денег, которые обещала вернуть после получения ими государственной помощи, — сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Известно, она завоевывала доверие бизнесменов. Таким образом она обокрала троих омских бизнесменов, после чего двинулась Новосибирскую область, чтобы провернуть аналогичную схему. Деньги злоумышленница потратила на свои нужны.

Омичка свою вину полностью признала, также ей придется вернуть украденные деньги в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

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