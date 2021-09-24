Центр волейбола Новосибирской области признали одним из лучших проектов года в федеральном конкурсе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр волейбола «Локомотив Арена», реализованный в Новосибирской области, стал лучшим на Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп». Этот проект реализовывался под контролем регионального Минстроя.

— Областной центр волейбола — один из крупнейших инфраструктурных объектов, который построили в регионе за последнее время. Проект потребовал максимального сосредоточения усилий всех причастных структур — Правительства региона, контролирующих органов, ресурсоснабжающих организаций. Обеспечить такую консолидацию нам удалось благодаря успешному применению принципов и подходов проектного управления. Это способствовало оперативности и слаженности в принятии решений, — сообщил министр строительства Иван Шмидт.

Документы на участие в общероссийском конкурсе готовили в министерстве экономического развития и министерстве строительства. В конкурсном отборе проект «Локомотив Арена» стал вторым в категории «Мегапроект» в номинации «Лучший проект года». Он конкурировал с 37 проектами из 20 областей России.

В правительстве Новосибирской области напомнили, что центр «Локомотив Арена» возвели в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Комплекс ввели в эксплуатацию. Год назад — в сентябре 2020. Известно, центр рассчитан на 5,5 зрителей.

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