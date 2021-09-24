Эколог прокомментировал вонь от реки Ельцовка в Новосибирске

На вонь со стороны реки горожане пожаловались в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска пожаловались на отвратительный запах от реки Ельцовка. Сообщение о вони опубликовали СМИ. Кандидат физико-математических наук НГУ, независимый эколог Сергей Пащенко прокомментировал информацию об этом КП-Новосибирск. Он считает, неприятный запах связан с тем, что в реку сливают отходы.

— Все жалобы указывают на слив. Там рядом находится парк, но кроме парка между ним и перекрестком есть один заброшенный подземный склад, который сдается в аренду. Разглядывая строение с полем со спутника, появляется ощущение, что это когда-то была птицефабрика. В целом довольно редко горожане жалуются на этот район, — поделился с КП-Новосибирск своим мнением эколог. — Также, если смотреть с другой стороны на эту ситуацию, то, если жалобы на вонь с этого перекрестка, то там как раз ночью был туман, значит фактически воздух не переносился и не мог распространиться на более 200-300 метров. Это говорит о том, что источник вони должен находиться близко, — дополнил специалист.

Вопрос невыносимого запаха от речки подняли и на пресс-конференции с мэром Новосибирска. Градоначальника спросили, чем вызван неприятный запах.

— Ко мне таких жалоб не поступало, в СМИ тоже не встречал каких-то замечаний на этот счет, но с этим разберемся, в чем там дело и запросим соответствующие инстанции, — заявил мэр.

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