В Новосибирске из ямы у жилого дома пошел пар и забрызгал кипяток. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 24 сентября, в Ленинском районе Новосибирска провалился асфальт. Это произошло на улице Планировочной. Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали его в соцсети.

— Между домами №20 и 22 открылся неведомый портал, из которого вылетают брызги горячей воды, написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Горожан случившееся возмутило. Об этом они написали в комментариях к посту.

— Все лето чинят, меняют трубы, только холода начинаются — то тут прорыв, то там!

— Филиал ада на земле. Благо что еще никто не провалился и не упал.

— Планировочная да Котовского вечно текущие улицы... — заявили комментаторы.

В СГК корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали случившееся.

— В ближайшие часы приступим к устранению повреждения. На Планировочной проходит внутриквартальная теплотрасса, сегодня с 12:00 она отключена, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

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