В Новосибирске женская половина Горсовета выступила против оскорблений на сессиях

Десять женщин-депутатов выступили против оскорблений
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске женщины-депутаты Горсовета попросили своих коллег быть более вежливыми. В соцсетях появилось обращение с такой просьбой. Его автором стала независимый депутат Наталья Пинус.
— Уважаемые коллеги! Мы уважительно относимся к проявлению активной деятельной позиции. Понимаем, что некоторые острые темы могут затрагивать эмоциональную сферу. Обращаемся к вам с просьбой. Быть более корректными и проявлять уважение друг к другу на сессиях Совета. По возможности не допускать оскорблений в высказываниях, и в ходе выступлений придерживаться повестки, — написано в тексте, который поддержали девять женщин-депутатов.
Причиной такого обращения стало то, что по мнению, женщин-депутатов, с каждой сессией увеличивается число оскорблений при общении друг с другом. Женщины считают, такое поведение не вызывает уважения со стороны избирателей и мешает конструктивному диалогу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер