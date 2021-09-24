В Новосибирске женская половина Горсовета выступила против оскорблений на сессиях

Десять женщин-депутатов выступили против оскорблений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске женщины-депутаты Горсовета попросили своих коллег быть более вежливыми. В соцсетях появилось обращение с такой просьбой. Его автором стала независимый депутат Наталья Пинус.

— Уважаемые коллеги! Мы уважительно относимся к проявлению активной деятельной позиции. Понимаем, что некоторые острые темы могут затрагивать эмоциональную сферу. Обращаемся к вам с просьбой. Быть более корректными и проявлять уважение друг к другу на сессиях Совета. По возможности не допускать оскорблений в высказываниях, и в ходе выступлений придерживаться повестки, — написано в тексте, который поддержали девять женщин-депутатов.

Причиной такого обращения стало то, что по мнению, женщин-депутатов, с каждой сессией увеличивается число оскорблений при общении друг с другом. Женщины считают, такое поведение не вызывает уважения со стороны избирателей и мешает конструктивному диалогу.

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