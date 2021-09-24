В Новосибирске изменится график работы метро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в очередной раз изменится график работы метрополитена. Это произойдет в субботу, 25 сентября. Информация об изменениях графика появилась на сайте подземки.

— В субботу, 25 сентября, две станции метро — «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00. Это связано со строительством станции «Спортивная» — там будут укладывать бетон. Работы проводятся по приказу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, — уточнили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Известно, работа остальных станций Ленинской линии, от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская», не изменится. Они сохранят прежний график и закроются в полночь. Интервал движения между поездами при этом не превысит 12,5 минут.

Не изменится движение электропоездов и по Дзержинской линии, добавили в пресс-службе подземки.

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