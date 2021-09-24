Второй этап подключения к отоплению стартовал в Новосибирске

24 и 25 сентября еще в нескольких районах Новосибирска будут теплые батареи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 сентября по 25 сентября пройдет второй этап подключения к отоплению в Новосибирске многоквартирных домов. Согласно графику Сибирской генерирующей компании, батареи потеплеют в домах части Центрального, Дзержинского, Ленинского районов и жилмассива Затулинского.

— Полностью все дома подключат к отоплению 27 сентября, — сообщается на сайте СГК.

График с полным списком улиц можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее в Новосибирске 22 и 23 сентября тепло подали в дома Первомайского, Заельцовского, части Калининского, Ленинского и Дзержинского районов.

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