Второй этап подключения к отоплению стартовал в Новосибирске

24 и 25 сентября еще в нескольких районах Новосибирска будут теплые батареи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 24 сентября по 25 сентября пройдет второй этап подключения к отоплению в Новосибирске многоквартирных домов. Согласно графику Сибирской генерирующей компании, батареи потеплеют в домах части Центрального, Дзержинского, Ленинского районов и жилмассива Затулинского.
— Полностью все дома подключат к отоплению 27 сентября, — сообщается на сайте СГК.
График с полным списком улиц можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее в Новосибирске 22 и 23 сентября тепло подали в дома Первомайского, Заельцовского, части Калининского, Ленинского и Дзержинского районов.
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