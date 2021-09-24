Анатолий Локоть не намерен покидать пост мэра города

Анатолий Локоть не намерен покидать с пост мэра города. Фото: соцсети.

Градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не намерен покидать свой пост ради депутатского манданта в Госдуме. Об этом он рассказал сегодня, 24 сентября, на «Часе прессы», где один из вопросов касался его отставки.

— Я не планирую отказываться от полномочий мэра Новосибирска и продолжу работать здесь — в родном городе, — заявил мэр.

Напомним, после недавних выборов депутатов в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, Локоть получил мандант по списку от КПРФ.

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