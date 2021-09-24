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Происшествия24 сентября 2021 7:49

Следователи проводят проверку после гибели мужчины на охоте под Новосибирском

Ему в грудь из ружья выстрелил его товарищ
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Следователи проводят проверку после гибели мужчины на охоте под Новосибирском.

Следователи проводят проверку после гибели мужчины на охоте под Новосибирском.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в Колыванском районе Новосибирской области. Там в четверг, 23 сентября, погиб 40-летний охотник. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— По предварительным данным, сибиряк охотился вместе со своим приятелем. Из-за неосторожного обращения со своим ружьем марки ИЖ 26 случился выстрел в потерпевшего. Пуля попала ему в грудь. Поученное ранение стало фатальным — 40-летний мужчина умер на месте ЧП, — прокомментировали случившееся в Следственном комитете.

Сейчас в СК проводят доследственную проверку по факту ЧП. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства и причины, поспособствовавшие трагедии. Также назначена судмедэкспертиза. После проверки примут решении в соответствии с законом.

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