«Ростелеком» в Сибири дал старт новому сезону учебных курсов по программе «Азбука интернета»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

На вводном занятии слушателям рассказали о всероссийском конкурсе «Спасибо интернету - 2021», который «Ростелеком» проводит совместно с Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Вместе с пенсионерами волонтеры пошагово разобрали форму регистрации на сайте и обсудили возможные темы для сочинений. Подать заявку по шести номинациям могут пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать в сети как самостоятельно, так и на компьютерных курсах. Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года.

- Раньше я слышала про конкурс, но не решалась участвовать, потому что не до конца понимала, о чем писать сочинение. Теперь нам подробно объяснили про темы и номинации, и я поняла, что можно просто рассказать историю из жизни, связанную с интернетом. Я умею работать на компьютере: читаю новости, общаюсь в «Одноклассниках», пользуюсь почтой и госуслугами. Попробую испытать удачу и приму участие в конкурсе, - сказала Людмила Линева, участница вебинара.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Обучающие курсы для людей старшего возраста «Ростелеком» проводит регулярно. В предыдущем семестре пенсионеры научились пользоваться госуслугами и покупать продукты в интернет-магазинах, освоили навыки видеомонтажа и попробовали оформлять выплаты и льготы через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это помогло им правильно соблюдать самоизоляцию во время пандемии коронавируса и лишний раз не выходить из дома.

- Курсы на базе «Азбуки интернета» постоянно совершенствуются. Жизнь вносит свои коррективы в учебный план: никто не мог подумать, что в прошлом году пенсионерам столько времени придется находиться дома и открывать для себя возможности виртуального мира самостоятельно или же с помощью волонтеров “Ростелекома”. В этом году проект также обновился и дополнился новыми видеоуроками, которые помогут пользователям прикреплять и скачивать файлы из электронной почты, работать с текстовыми документами или правильно переносить файлы с компьютера, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

СПРАВКА КП

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Его цель - облегчить доступ пожилых людей к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети.