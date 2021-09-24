Под Новосибирском при рубке деревьев разгромили кладбище

Строители повалили на могилы обрубленные деревья. Фото: «АСТ-54»

В Коченевском районе при станции Дупленской на местном кладбище работники подрядной организации неаккуратно провели работы по очистке территории от деревьев. Об этом рассказал один из местных жителей в соцсети в пятницу, 24 сентября.

— Я живу в поселке при станции. Приехав на место, я просто обомлел: кругом сломанные памятники, разобранные оградки, раздавленные и затоптанные могилы, — написал возмущенный сибиряк в группе «АСТ-54».

Известно, что на место инцидента жители вызвали участкового, который составил протокол. Информацию пока никак не прокомментировали в ГУ МВД и в транспортной полиции.

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