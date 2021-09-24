Новосибирец украл оставленный в туалете Толмачево телефон

Телефон оставил в туалете его владелец Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске 40-летний мужчина украл из туалета Толмачево сотовый телефон, который оставил в кабине его владелец. О краже стало известно после того, как в транспортную полицию обратился хозяин смартфона.

— 64-летний мужчина рассказал, что из-за своей невнимательности оставил телефон в туалетной комнате. Вернувшись за ним, он его уже не обнаружил, ущерб составил 16 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения вор был найден и установлен, — сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

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