В Новосибирской области почти 25 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за 37 календарную неделю, с 13 по 19 сентября, зафиксировали 24 822 заболевших ОРВИ. Зараженных гриппом за этот же период не зарегистрировали. Такие данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре.

— По сравнению с 36 неделей, темп прироста заболеваемости ОРВИ снизился. Основное число заболевших — дети, подростки старше 15 лет, а также взрослые. Нужно соблюдать меры профилактики, масочный режим, социальную дистанцию, а еще своевременно ставить прививки от ковида и гриппа, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, одновременное заражение гриппом и коронавирусом чревато тяжелыми последствиями, даже летальным исходом.

В Роспотребнадзоре рекомендуют тем, кто привился от ковида, двукратно, через месяц поставить вакцину от гриппа.

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