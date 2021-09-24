В Новосибирской области почти 25 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области за 37 календарную неделю, с 13 по 19 сентября, зафиксировали 24 822 заболевших ОРВИ. Зараженных гриппом за этот же период не зарегистрировали. Такие данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре.
— По сравнению с 36 неделей, темп прироста заболеваемости ОРВИ снизился. Основное число заболевших — дети, подростки старше 15 лет, а также взрослые. Нужно соблюдать меры профилактики, масочный режим, социальную дистанцию, а еще своевременно ставить прививки от ковида и гриппа, — уточнили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, одновременное заражение гриппом и коронавирусом чревато тяжелыми последствиями, даже летальным исходом.
В Роспотребнадзоре рекомендуют тем, кто привился от ковида, двукратно, через месяц поставить вакцину от гриппа.
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