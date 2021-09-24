Новосибирский суд признал незаконными сайты, предлагающие справки об отсутствии ковида.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дзержинский районный суд Новосибирска признал незаконными сайты, предлагающие справки от отсутствии COVID-19. Информацию об этом опубликовала пресс-служба госоргана.
Сейчас сайты, на которых продавали справки от ковида, недоступны. Известно, на некоторых из них предлагали приобрести липовый документ за 2500 рублей.
По данным госоргана, в суд с исками обратился прокурор Дзержинского района.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее КП-Новосибирск писала, как полиция поймала в Новосибирске банду, торговавшую поддельными справками об отсутствии коронавируса. Их покупали люди, которые собирались за границу.
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