Новосибирский суд признал незаконными сайты, предлагающие справки об отсутствии ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд Новосибирска признал незаконными сайты, предлагающие справки от отсутствии COVID-19. Информацию об этом опубликовала пресс-служба госоргана.

Сейчас сайты, на которых продавали справки от ковида, недоступны. Известно, на некоторых из них предлагали приобрести липовый документ за 2500 рублей.

По данным госоргана, в суд с исками обратился прокурор Дзержинского района.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала, как полиция поймала в Новосибирске банду, торговавшую поддельными справками об отсутствии коронавируса. Их покупали люди, которые собирались за границу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.