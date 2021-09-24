Новосибирцы сфотографировали девочку, свесившуюся из окна 8 этажа. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы стали свидетелями странной картины — они увидели девочку, которая сидела в открытом окне 8-го этажа на лестничной площадке. Это произошло на улице Земнухова в доме 5/1 в Калининском районе города. Очевидцы сфотографировали девочку и опубликовали фото в соцсети.

— Свесив ноги, она так просидела несколько минут. Может кто узнает своего ребенка и побеседует с ней об опасности таких действий, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Комментаторы отметили, автору нужно было вызывать полицию, а не делиться фотографиями в паблике.

— А что не позвонили в полицию? Однозначно бы приехали полиции с проверкой и установили личность… на будущее возможно остановили бы чего… а сейчас…, — написали новосибирцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.