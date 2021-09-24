Дома и соцобъекты Новосибирской области до конца месяца подключат к отоплпению

В Новосибирске к теплу подключено 34,6% жилых домов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области к концу месяца, до 30 сентября, будут подключены к теплу оставшиеся дома и соцобъекты. На сегодняшний в Новосибирске отопление подключили в 2877 домах из 8665. Об этом рассказал заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Александр Белоусов.
— В областном центре к теплу подключено 34,6% жилых домов. Что касается школ и детских садов, то здесь подключение составляет 100%. Также тепло пришло в 52% социальных учреждений и 57% объектов здравоохранения, —рассказал он.
Также министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, работы, связанные с подачей тепла в области, должны будут завершиться к концу текущего месяца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер