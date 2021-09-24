В Новосибирской области похолодало до -6 градусов 24 сентября . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на пятницу, 24 сентября в Новосибирской области похолодало до -6 градусов. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Ночью 24 температура воздуха опускалась до -2…-4, при прояснениях до -6 градусов, — сообщили метеорологи.

Днем по области воздух прогреется до +4…+9 градусов, будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Также утром, 24 сентября, возможны туманы. Ветер будет дуть северо-западный с порывами 3-8 метров в секунду.

А вот в ночь на субботу, 25 сентября, температура снова опустится ниже нуля. Ночью в регионе будет -2…+3 градуса. Днем в воскресенье ожидается +3…+8 градусов.

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