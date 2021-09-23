Сибиряк пожаловалась на еду в самолете

В бутерброде совсем нет начинки. Фото: «Flamp».

Сибирячка пожаловалась на еду и состояние самолета одной из авиакомпаний. Женщина летела несколько часов и ей совершенно не понравилось обслуживание.

— Что с вашим сервисом? Начните нормально готовить, вы же раньше это делали, как так ? Убирайтесь в самолете, летел на откровенных крошках и с жвачкой в столе, — возмущается новосибирец на сайте «Flamp».

В знак доказательства мужчина приложил к отзыву фото. На кадре видно, что на двух кусочках тоста лежит немного курицы и крохотный лист салата.

Пока что ответа официального ответа от компании новосибирцу не поступало.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями к нескольким юристам. По их мнению, данный отзыв личное мнение новосибирца. Если он считает, что были нарушены его права, то нужно написать письменную претензию авиакомпании.

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