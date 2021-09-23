Сибирячка обвинила сотрудников автомойки в краже

Электронную сигарету так и не нашли.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Жительница Новосибирска обвинила сотрудников одной из автомоек в краже. По словам девушки, она заехала помыть машину. В итоге осталась недовольна обслуживанием.
— Во-первых, мне плохо помыли машину. Во-вторых, я оставила электронную сигарету на сидении. После мойки она чудом испарилась. Как таких людей вообще допускают к работе? — пишет сибирячка на сайте «Flamp».
По словам девушки, она искала электронную сигарету вместе с администратором и мойщиком, но так и не нашла. С мойки она уехала в отвратительном настроении.
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