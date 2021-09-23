Новосибирцы спасли уникальный фильм о нефтяниках на Васюганских болотах

Рабочие пробивались сквозь знаменитые Васюганские болота. Фото: предоставлено Станиславом Шубертом
Новосибирцы спасли редкий документальный фильм о нефтяниках Васюганья: киноленты «Нефть идет в Сибирь» и «Васюганские вышкари» появились на YouTube-канале «Вечерний Шуберт».
Первый фильм посвящен строительству первого нефтепровода из Башкирии через Новосибирскую область на Дальний Восток.
— Трудно представить, что еще в 50-60-ых годах строили нефтепровод на восток — в Сибирь. Ведь строилось множество предприятий на востоке страны, а нефть и газ в Сибири еще не добывали. Уникальный материал, снятый Новосибирской студией кинохроники в 1958 году, оцифровал в наши дни Анатолий Антонов, — написал Станислав Шуберт.
Вторую ленту «Васюганские вышкари» снимали в 1986 году. Одну из последних копий удалось спасти из архива Западно-Сибирской киностудии и выложить в интернет.
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